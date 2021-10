La verità che manca su Mps: non ci sono alternative alla privatizzazione

Chi pensa ad un futuro pubblico della banca, dimentica che essa è stata sempre pubblica, a livello locale o statale. E le alternative che la politica sta suggerendo per salvare l'istituto di credo sarebbero con ogni evidenza un disastro per il contribuente

“Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di Imprese Strumentali”. E’ singolare che, con tutto quello che è stato scritto in questi giorni sulla vicenda Montepaschi Unicredit nessuno, a meno di mia distrazione, abbia ricordato che cosa recita il comma 1 art 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153. Perché la Fondazione, frankensteiniana creatura della legge Amato per essere proprietaria della banca senese, ha posseduto la maggioranza assoluta delle azioni del Monte dei Paschi di Siena per più di due decenni, fino al 2012.