Letta vince a Siena con quasi il 50 per cento. "Abbiamo dimostrato che la destra è battibile"

Il segretario del Pd: "È un voto che rafforza il governo Draghi. La prova che si vince se si allarga la coalizione. Siamo tornati in sintonia con il paese". Marrocchesi Marzi si ferma al 39.52 per cento con due terzi delle sezioni scrutinate. Bonafé: "C'è grande soddisfazione"

La vittoria di Enrico Letta nel collegio di Siena è stata festeggiata con un applauso. Quello che gli hanno tributato i suoi al comitato elettorale una volta che si è presentato il segretario. Il dato è praticamente ufficiale. Dopo che sono state scrutinate 198 sezioni Letta è al 49,24 per cento. Il suo principale sfidante Tommaso Marrocchesi Marzi, sostenuto dal centrodestra, si ferma al 39.52 per cento. "Momento straordinario per il nostro partito, grande successo per il centrosinistra", ha detto Letta commentando il risultato. "Perché abbiamo vinto? Abbiamo salvaguardato l'unità, a partire da quella del Pd e del centrosinistra. E poi l'unità del paese, questo risultato rafforza il governo Draghi. Siamo tornati in sintonia con il paese dovunque", ha aggiunto Letta. "Si vince se si allarga la coalizione a oltre il Partito democratico. Abbiamo dimostrato che la destra è battibile. Abbiamo vinto perché abbiamo parlato dei temi, a partire dei territori". Il segretario ha anche detto che "questa vittoria è una vittoria per l'Europa, che resta il nostro punto fondamentale".

"Siamo a più della metà delle sezioni scrutinate e il risultato è molto buono per Enrico Letta, c'è quindi soddisfazione. E il risultato è particolarmente buono laddove come a Cortona e a Siena città governa il centrodestra. Non c'è dubbio che in questo collegio la grande alleanza sul territorio per Enrico Letta ha funzionato", è stato il commento del segretario del Pd toscano Simona Bonafè.

Era stato lo stesso segretario ad assistere allo spoglio con "serena attesa", come ha tuittato Lucia De Robertis, consigliera regionale del Pd che era presente al comitato elettorale del Pd. Tra poco è previsto che parli il segretario che quindi a questo punto ha ottenuto il seggio che era di Piercarlo Padoan.