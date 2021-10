Elezioni comunali, affluenza in calo quasi ovunque

Alle 23 di ieri aveva votato il 41,65 per cento degli aventi diritto. Un calo di 20 punti rispetto al 2016 (dove si era votato soltanto la domenica). A Roma dati migliori al centro che in periferia

Alle 23 di ieri, secondo i dati del ministero dell'Interno aveva votato il 41,65 per cento degli aventi diritto alle elezioni comunali. Quasi venti punti percentuali in meno rispetto al 2016, quando l'affluenza fu del 61,49 per cento (ma si votò nell'election day, quindi soltanto di domenica). L'affluenza definitiva verrà data alle ore 15, alla chiusura dei seggi. I dati tra città non differiscono molto ma a Milano l'affluenza è stata un po' più alta rispetto alle altre grandi città (37,76 per cento). Mentre il dato più basso lo si è registrato a Napoli (dove ha votato il 33,72 per cento degli aventi diritto). A Roma il municipio con l'affluenza più alta è il II, dove ha votato il 42,98 per cento degli elettori. Quello con il dato più passo è il VI (ha votato il 31,68 per cento).

Quest'affluenza si riferisce ai 12 milioni di elettori chiamati a votare nei 1192 comuni in tutta Italia. Mentre alle regionali in Calabria alle 23 di ieri sera aveva votato il 30,87 per cento. Alle precedenti amministrative (sempre di solo un giorno) era stata del 44,33 per cento. Per quanto riguarda le elezioni suppletive alla Camera, per il seggio di Priamavalle ieri sera aveva votato il 33,52 per cento degli elettori. Mentre per il collegio di Siena l'affluenza è stata del 25,64 per cento.