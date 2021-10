Amministrative 2021, gli exit poll e la diretta della giornata

Affluenza in calo in tutta Italia, alle 15 i primi dati dalle città

Alle 15 chiudono i seggi per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Le città più importanti che oggi scelgono il proprio sindaco sono quelle di Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. ma si vota anche per le regionali in Calabria e per le suppletive a Siena (dove corre il segretario dem Enrico Letta) e a Roma nel collegio di Primavalle.