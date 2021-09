Il caso Primavalle. "I grillini? Vadano sul candidato Pd"

La singolarità è lì che si squaderna davanti agli occhi: un collegio nel nord-ovest di Roma, un seggio lasciato vacante dalla ex viceministra M5s per la Cooperazione Emanuela Del Re, ora rappresentante speciale della Ue per il Sahel, e le elezioni suppletive che arrivano, ma senza che i Cinque stelle abbiano un candidato a Cinque stelle. E ieri, per giunta, la candidata ed ex ministra della Difesa grillina Elisabetta Trenta ha deciso di non candidarsi (con la sigla Noi) per un problema di firme (“spiace che il Movimento, che non ha presentato nessuno, non mi abbia supportato”, è stato il suo commento dopo la rinuncia). Per dirla con il senatore Bruno Astorre, segretario regionale Pd: “Certo che la mancanza del candidato grillino nel collegio dove risiede Virginia Raggi è un fatto molto strano”. Tanto strano, il fatto, da far sorgere insistente un interrogativo: ma per chi voteranno a questo punto i grillini?

