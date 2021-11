La geopolitica di Tim, o del perché Draghi potrebbe non usare il golden power

L'attivismo dell'ambasciatore Usa, le cure di Giorgetti e Pd per Kkr: "Non possiamo trattarli come i cinesi". Il racconto di quando in Cdm si rischiò la baruffa, sul caso della rete. Palazzo Chigi esclude la vendita dell'infrastruttura, ma il ruolo di Cdp andrà chiarito, insieme agli investimenti del fondo americano

L’ultima volta che a Palazzo Chigi se ne parlò, di Kkr e Tim, a gennaio, fu l’allora ambasciatore Usa a risolvere la questione. Ché insomma va bene la difesa degli interessi strategici, ma trattare un fondo americano alla stregua dei cinesi di Huawei, confondere gli amici coi nemici, non era il caso. Il fatto poi che Lewis Eisenberg fosse stato senior advisor proprio di Kkr, forse non era solo una coincidenza. Ma neppure oggi il ricorso al golden power sembra concreto. Non nella sua forma più drastica, almeno: quella che di fatto si tradurrebbe in veto del governo che bloccherebbe la manovra di Kkr su Tim e ritenendola lesiva degli interessi di sicurezza nazionale. Ecco, pur nell’incertezza dovuta a una trattativa ancora tutta da definire, ciò che appare chiaro è la disposizione del Mef, del Mise e di Palazzo Chigi a non considerare quella di Kkr come una mossa ostile, un’azione predatoria. E del resto, il colosso finanziario americano è di quelli che negli anni hanno saputo guadagnarsi una reputazione di controparte affidabile, di chi coi governi occidentali parla sempre con garbo, utilizzando una diplomazia informale, attivata anche nel caso di Tim con le istituzioni italiane nei giorni scorsi, che non ha nulla a che vedere con la razzia. Ci si potrà sedere e confrontarsi. Fate il vostro gioco. Purché, nel gioco, resti chiaro un punto: che la rete, cioè l’infrastruttura che pure sembra l’oggetto reale del desiderio di Kkr, non potrà uscire dal preminente controllo pubblico.