I test che contano per Cdp oltre Tim

"Il nostro ruolo sarà complementare rispetto al mercato” ha detto ieri illustrando il piano industriale 2022-24 Dario Scannapieco, l’ad di Cassa depositi e prestiti, chiamato a giugno da Mario Draghi a sostituire Fabrizio Palermo nominato da 5s e Lega fra tentazioni di ritorno al capitalismo di stato. Pur nella sintesi di cifre e “mission”, Scannapieco ha fatto alcuni esempi di che cosa si intenda per complementare al mercato, parlando in particolare dell’equity, l’intervento come azionista della Cdp: “Il nostro compito non è di assumere partecipazioni qua e là, ma, a parte le aziende e i settori realmente strategici, valuteremo, entreremo, aiuteremo e subito usciremo”. Questo presuppone un’analisi a monte “molto approfondita per la quale opererà un vero staff di esperti anche sui ritardi rispetto agli altri paesi”, il tutto in chiave non di soccorso ma di fattibilità e rilancio. “Saremo più, anzi molto più selettivi. Il cambiamento di proprietà di un parco eolico qua e là non aggiunge nulla al pil”.

