Tutte le operazioni di Krr che inducono all'ottimismo per Tim

Negli uffici di Londra e New York di Kkr hanno tirato un sospiro di sollievo. I toni distensivi, o comunque non ostili, con cui il governo Draghi ha accolto la proposta di Opa su Telecom sono stati interpretati, se non come un via libera, come un inizio col piede giusto. L’operazione è forse la più complessa messa in campo dal fondo americano nel settore delle infrastrutture digitali in Europa dopo investimenti in Spagna, Francia, Regno Unito Germania (e in Italia stessa con l’entrata in Fiber Cop). Questo settore, per il fatto stesso di essere percepito di interesse nazionale, è equiparabile a un terreno minato per un fondo di private equity che per la Telecom italiana ha messo in conto di sborsare oltre 10 miliardi di euro. E difatti il rischio maggiore per Kkr è come reagiranno i partiti politici e fino a che punto riusciranno a influenzare l’umore di Palazzo Chigi che non pare disturbato dalla prospettiva di un’opa sulla società di cui è azionista con il 10 per cento attraverso la Cdp, ma ha pur sempre a disposizione l’arma del golden power.

