Rete unica o concorrenza?

Tim, Cdp, rete unica, alcuni dei nodi più intrecciati (insieme ad Autostrade, Alitalia e Montepaschi) della intricata matassa che lega in Italia stato e mercato, attendono in questi giorni una soluzione, o quanto meno un filo che consenta di scioglierli. Fino a che punto si terrà conto che la trama è cambiata? Nel suo discorso d’insediamento in Senato Mario Draghi lo ha detto chiaramente: “Il ruolo dello stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione”. Un’affermazione formalmente cauta, ma che non si presta a equivoci.

