Perché saranno i clienti a pagare il costo dell'operazione Kkr-Tim

L’offerta di Kkr per l’acquisto del 100% di Tim contiene tre notizie buone e una notizia meno buona, ma tutto sommato comprensibile. La prima buona notizia è che l’Italia torna a essere mercato attrattivo per investimenti esteri infrastrutturali e di vasta scala, e non solo per acquisizioni, talvolta predatorie, di medie imprese d’eccellenza. Non si tratta di benefattori o di ingenui: Kkr ha già investito 1,8 mld nel 2020 per il 37,5 per cento di FiberCop, la joint venture infrastrutturale tra Tim e Fastweb, e ha quindi avuto tutto il tempo per valutare dal di dentro la consistenza degli asset che compongono la rete. Kkr è interessato a entrare in un perimetro industriale che garantisca rendimenti interessanti di medio-lungo periodo: le reti digitali di nuova generazione, specie se in odore di monopolio, lo sono certamente.

