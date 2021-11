Non solo Tim. Il gioco duro dei fondi sull'Italia

Un secolo fa c’erano i robber baron, poi lo scettro è finito in mano ai bankster che hanno dominato le Borse indirizzando gli gnomi di Wall Street, finché i barbari non sono arrivati alle porte. Adesso sono loro i veri padroni, ben oltre le previsioni di Karl Marx, più avanti delle analisi di Joseph Schumpeter. Robber baron, padrone ladrone, così venivano chiamati dalla stampa radicale i grandi capitalisti che a cavallo tra Otto e Novecento crearono la potenza economica americana: John Rockefeller, il barone del petrolio, Cornelius Vanderbilt, il commodoro, signore del mare, Andrew Carnegie, siderurgia, Jay Gould, ferrovie, James Buchanan Gould, tabacco. Da loro emerse con sempre maggior potenza distruttiva, ma anche costruttiva, John Pierpont Morgan, che s’impadronì delle acciaierie di Carnegie rimaste a secco di capitali e introdusse un sistema che nel tempo sarebbe diventato famoso, quel leveraged buyout di cui in questi giorni si torna a parlare in Italia per la scalata a Telecom Italia. Ma anziché fare uno spezzatino, JP Morgan fuse la Carnegie Steel Corporation con altre imprese siderurgiche in affanno, creando uno dei più grandi gruppi mondiali, lo United States Steel.

