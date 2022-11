Quanto può far male a Telecom la linea Butti (FdI)

La premier Giorgia Meloni si è affidata al suo fedelissimo per coordinare le telecomunicazioni. Dopo l'incontrocon i sindacati a Palazzo Chigi, il titolo del gestore telefonico ha perso l'1,2 per cento a Piazza Affari. Ancora una volta, non un buon segno

A differenza di Mps, su Telecom il governo Meloni ha scelto di discostarsi dalla strategia impostata dal governo Draghi e intende sondare “strade alternative”. La premier si è affidata a uno dei suoi fedelissimi, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessio Butti – senatore comasco di Fratelli d’Italia da 24 anni in Parlamento – per coordinare le politiche delle telecomunicazioni. Allo stesso tempo ha convocato per oggi pomeriggio un vertice a Palazzo Chigi con i sindacati per dare il segnale di stare seguendo in prima persona la delicata partita.