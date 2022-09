La rete unica di Mario Draghi e Giorgia Meloni

Il titolo di questo pezzo, se preso non alla lettera, potrebbe trarre in inganno e potrebbe lasciare intendere che tra Giorgia Meloni e Mario Draghi ci sia un legame, una rete, un filo, persino un patto implicito. Nulla di più falso, come ha mirabilmente raccontato ieri Salvatore Merlo: non esiste nessun patto, per il momento; esiste semmai una convenienza reciproca, tra il premier di oggi e forse quello di domani, a trovare punti di incontro che possano aiutare l’Italia a mantenere salda la sua agenda dei doveri. Eppure, se si isolano alcuni dossier di carattere economico, si scopre che su almeno quattro terreni, non indifferenti, l’agenda Draghi e l’agenda Meloni presentano alcuni punti di contatto. Involontari, forse, ma certamente interessanti.

