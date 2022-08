Il possibile stop della destra alla rete unica e la variabile Bolloré

Avanti tutta. La rete unica s’ha da fare perché, parola dell’ad di Tim Pietro Labriola, “è lo scenario migliore per tutte le parti”. “E così – ha proseguito davanti agli analisti in occasione della presentazione dei conti del primo semestre – si farà un’offerta, prima non vincolante, poi le società faranno le valutazioni sulla base dell’offerta”. E la politica? “Non sta bloccando l’attività” assicura il manager. E la pensa alla stessa maniera di Pierpaolo Di Stefano, ad di Cdp Equity, padrona del 60 per cento di Open Fiber: “La strategicità per il paese, e l’opportunità sia sotto il profilo industriale che finanziario dell’operazione sono talmente evidenti – ha dischiarato in una recente intervista – che unire le forze in un’unica rete in fibra è imprescindibile per tutti”.

