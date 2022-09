La fiamma: l'unica garanzia di Giorgia Meloni

Non mi fido di Meloni, l’unica bonanza di un eventuale successo della coalizione da lei guidata sarà il Cav. seconda carica dello stato, e che Cav. e che stato, una tangente definitiva per un corrotto della Berlusconia come me. Per il resto un’incognita, e avremmo bisogno di certezze. Non c’è niente da esorcizzare, però. Perché Meloni è uomo di partito, donna di partito. Il che comporta qualche minima garanzia. Non sarà Nilde Iotti o Marisa Rodano, ovvio, e nemmeno Tina Anselmi o Franca Falcucci. La sua provenienza dal Msi, la sua Fiamma, è tuttavia l’unica cosa che in parte rassicura. Un ricordo grato della Repubblica originaria, la prima e unica fino a ora.

