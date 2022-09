"Prima l'Italia, dopo Macron. Sono il sintetizzatore di Fdi". Parla Fazzolari, l'Hegel della Meloni

Il “Gianni Letta di Giorgia Meloni”, ma la fanno anche “prossimo sottosegretario alla presidenza” e ovviamente “capo di gabinetto”, “macchina”, “snodo” del futuro governo di centrodestra. Giovanbattista Fazzolari, chi è? “Di sicuro la mia figura non si avvicina a quella di Gianni Letta. Non gestisco ‘macchine’ e neppure ‘reti’ di potere. Lo dico ovviamente con profondo rispetto per Gianni Letta”. Dunque che fa? “Sono senatore di FdI. Ricopro l’incarico di responsabile del programma del partito e tale mi basta rimanere. Sono il sintetizzatore di Giorgia Meloni”. Il filosofo della sintesi era Hegel. Sintetizziamo la questione rigassificatore di Piombino. Lo fate o no? “Il rigassificatore va fatto. E più di uno”. Va fatto a Piombino, città amministra da FdI? “Se sarà Piombino verrà stabilito dopo aver concluso tutti gli adempimenti e valutato i costi-benefici”. E se Piombino dovesse andare benissimo? “Si possono immaginare compensazioni per la comunità. Servono ad abbassare il grado di conflittualità. Sicuramente va gestita in maniera intelligente”. E’ figlio di un diplomatico, Michele Lucia Fazzolari.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE