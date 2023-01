La confusione del governo sulla rete unica

Non più una rete unica, ma una rete nazionale a controllo pubblico che si andrà a interconnettere con le reti internazionali. E’ l’indirizzo espresso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sul dossier Telecom per il quale ha promosso un tavolo di discussione per i primi di febbraio. Queste dichiarazioni – che mandano in soffitta il progetto di rete unica così come lo si è conosciuto fino a oggi – hanno interrotto il rally del titolo in Borsa che si è innescato da inizio anno proprio per l’accelerazione che sembrava avere preso il dossier (più 6,4 per cento al netto della perdita di ieri che è stata dell’1,2 per cento).

