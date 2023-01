Anche gli altri paesi dell'Ue stanno togliendo gli sconti sulle accise

Italia e Germania sono stati tra i più “generosi” nel combattere gli effetti del caro carburanti, ma in quasi tutti i paesi europei si è ridotto l'intervento statale per far abbassare i prezzi. Solo che da noi ha pesato di più la componente fiscale

La decisione di tagliare il costo dei carburanti è stata una delle principali misure messe in campo dai governi dell’Unione europea per far fronte al grande aumento dei costi dell’energia a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. In base alle rilevazioni di Transport & Environment, Ong ambientalista europea, se ad agosto 2022 solo otto stati membri non avevano previsto tagli alle tasse sui carburanti, con l’inizio del 2023 gli unici a mantenere gli sconti su diesel e benzina sono solo Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia.