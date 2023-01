"Nessuna speculazione sulla benzina. Gli allarmi sono ingiustificati". Parla Spinaci (Unem)

“Speculazione? E’ un’accusa infondata, forse frutto di una percezione errata. Gli allarmi sono a mio avviso ingiustificati”. A quanti nel governo agitano l’ipotesi della speculazione dietro ai rincari della benzina, compresa la premier Giorgia Meloni che oggi con Giancarlo Giorgetti incontrerà a Palazzo Chigi il comandante generale della Guardia di Finanza per fare il punto sulle indagini, risponde così Claudio Spinaci, presidente dell’Unem, l’associazione che rappresenta le imprese della raffinazione, della logistica e della distribuzione di prodotti petroliferi. Dal primo gennaio le accise sui carburanti sono aumentate di 30,5 centesimi di euro per litro considerando anche l’Iva, una decisione del governo per risparmiare circa 700 milioni di euro al mese. In base alle rilevazioni della rivista di settore Staffetta Quotidiana, la media nazionale dei prezzi della benzina resta sotto i 2 euro mentre il gasolio ha superato questa soglia solo in modalità servito. “Tra l’ultima settimana di dicembre e i primi giorni di gennaio il prezzo industriale dei carburanti, stante la sostanziale stabilità dei mercati internazionali, non è variato – spiega Spinaci – e la differenza che vediamo oggi è dovuta all’aumento delle accise”. Il vicepremier Matteo Salvini, che sembra voler rilanciare la sua vecchia battaglia, ha detto che oggi il Consiglio dei ministri valuterà eventuali interventi. Ma sarà fondamentale guardare i numeri e proprio oggi arriveranno quelli aggiornati del ministero dell’Ambiente con i prezzi medi della prima settimana di gennaio. “Chi parla di rincari indicando i prezzi di un singolo distributore sbaglia metodo: è la media che conta”, spiega Spinaci. E’ inutile puntare il dito contro un distributore che in autostrada sul servito applica un prezzo di 2,30 euro, anche perché in un mercato frammentato come questo è la concorrenza che tutela i consumatori: “I distributori sono oltre 2.700, la competizione è altissima. Non c’è bisogno di boicottare gli impianti – continua il presidente di Unem – basta scegliere e gli automobilisti scelgono sempre il prezzo e la modalità più conveniente”.

