Perché un tetto al prezzo dei carburanti in autostrada sarebbe una pessima idea

Oltre agli obblighi di trasparenza e ai controlli, il governo starebbe valutando l’introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti venduti in autostrada. I dettagli non sono ancora noti (per esempio: si applicherebbe al servito, al self service o a entrambi?). Sarebbe comunque una pessima idea. L’allarme rosso sugli impianti autostradali è probabilmente dovuto ai maggiori prezzi che qui si riscontrano. Ma tale fenomeno non è privo di spiegazione. Essi, infatti, devono rispettare standard di qualità e di servizio superiori: per esempio la presenza di personale 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Inoltre, su ogni litro venduto devono corrispondere al concessionario autostradale delle royalty che mediamente si aggirano attorno ai 7 centesimi per litro. Un tetto che non rifletta i maggiori costi finirebbe per produrre scarsità di carburanti sulla rete autostradale, lasciando gli automobilisti a secco, oppure costringerebbe i gestori a lavorare in perdita, contro ogni principio giuridico e del buonsenso.

