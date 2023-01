Il ritorno del ceto medio. Un'indagine sull'Italia di oggi

L’occupazione ai massimi dal 1977, le diseguaglianze che non sono aumentate, gli interventi pubblici imponenti in risposta alla crisi dovuta alla pandemia. Le conclusioni pauperistiche di Piketty erano quantomeno esagerate. E la nuova destra ha trovato il suo (largo) bacino di consenso

Un secolo fa scosse l’Europa e il mondo intero, mise in ginocchio la borghesia, manganellò la classe operaia, marciò su Roma; la ribellione delle masse fu soprattutto la ribellione del nuovo ceto medio che, considerato come una poltiglia amorfa dagli ideologi ottocenteschi, conquistò il potere e, forgiato dalla Grande Guerra, scatenò il Grande Massacro. Settant’anni fa divenne il pilastro politico e la maschera ideale del modello americano: era il 1951 quando Charles Wright Mills pubblicava “Colletti bianchi” e spalancava le menti sulla nuova società. Ancora un decennio, poi anche in Europa si gonfia la pancia sociale della democrazia. In Italia è soprattutto Giuseppe De Rita a teorizzare la “cetomedizzazione”: non solo colletti bianchi, anche tute blu, operai che diventano padroncini, mezzadri che si fanno artigiani, contadini che affollano le metropoli e aprono il negozio all’angolo della strada.