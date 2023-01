Nella manovra il rischio di un vicolo cieco per le pensioni

L’intenzione di favorire quota 103 e insieme penalizzare opzione donna non promette niente di buono per il futuro di una riforma strutturale

In attesa della eterna promessa della riforma strutturale delle pensioni, il governo in legge di Bilancio ha fatto quattro interventi temporanei validi per un solo anno: la sostituzione di quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) con quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi); una nuova versione di “opzione donna” con l’incremento dell’età pensionabile a 60 anni, che rimane a 58 anni solo per le donne con due figli; l’aumento delle pensioni minime da 574 euro mensili a 600 euro per i pensionati con più di 75 anni. Il tutto finanziato con il taglio della rivalutazione delle pensioni superiori a 2.100 euro mensili.