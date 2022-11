Meno Reddito di cittadinanza, più pensioni. La manovra di Meloni

“Dobbiamo fare presto”, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. E in effetti di tempo ce n’è poco. Se, come previsto, la manovra verrà approvata in Consiglio dei ministri lunedì, dovrebbe arrivare in commissione Bilancio alla Camera alla fine della prossima settimana e, infine, in Aula attorno al 20 dicembre. Lo spazio per la discussione sarà ridottissimo, soprattutto al Senato. Per questo motivo, gran parte della dialettica interna alla maggioranza sta avvenendo già in questa fase, seppure senza tensioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE