+++ saltato da carta ++ I buoni segnali sulla crescita ci sono, il rischio di guai sul Pnrr pure

C’è un certo ottimismo sulle prospettive di crescita dell’Italia nel prossimo anno. Un ottimismo giustificato solo a patto che il governo rispetti i patti sul Pnrr. È imprudente fare previsioni se non altro perché, complice l’incertezza dovuta agli eventi della guerra, un po’ tutti hanno sbagliato le previsioni di crescita per l’anno in corso: a inizio anno si prevedeva una crescita di +2,7 per cento e finiremo il 2022 con +3,9 per cento, molto meglio della Germania e anche della Cina. Più di un punto percentuale in più di crescita nonostante abbiamo speso per il Pnrr molto meno di quanto inizialmente previsto: circa 15 miliardi invece di 30 miliardi. Ma questo significa che possiamo lasciar perdere il Pnrr perché il Pnrr conta poco per la crescita? Niente affatto, tutto al contrario. Il governo deve in ogni modo curarsi degli investimenti Pnrr per evitare la possibile recessione dell’anno prossimo.

