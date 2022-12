Meloni è pronta a esultare: missione compiuta sul Pnrr per il 2022

Pure la sede scelta sarà la stessa. Sceneggiatura obbligata, forse, visto il periodo, ma con una coincidenza comunque significativa. Nel paragone impossibile col suo predecessore, Giorgia Meloni prova a tenere il passo. Dunque anche quest’anno, come già fece Mario Draghi nel 2021, l’annuncio che tutti gli obiettivi del Pnrr previsti per il secondo semestre sono stati raggiunti, verrà data in occasione della conferenza stampa di fine anno: il 29 dicembre si brinderà. La conferma, che per un residuo di prudenza viene ancora descritta da Raffaele Fitto come “una ragionevole approssimazione al vero”, è arrivata ieri, durante l’ultima riunione tecnica coi funzionari della Commissione europea, tornati a visionare – stavolta in videocall – l’avanzamento del Piano, dopo il sopralluogo romano di novembre. Ed è stata l’occasione per verificare che anche su quei “due o tre dossier” che ancora preoccupavano il ministro per gli Affari europei, afferenti per lo più il ministero dell’Università, gli aspetti critici erano stati superati. E dunque sì, missione compiuta: i 55 obiettivi ci sono, e dovrebbero esserci, entro marzo, anche i 21,8 miliardi di fondi europei che ne conseguono.

