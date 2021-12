Draghi è pronto ad annunciare il successo del 2021 sul Pnrr. Con un occhio al Quirinale

Si punta a comunicare il raggiungimento dei 51 obiettivi nella conferenza stampa di fine anno, il 22 dicembre. La corsa per inviare il dossier a Bruxelles entro Natale e i 20 miliardi attesi entro Pasqua. Il traguardo parziale spinge Palazzo Chigi a sperare nell'apoteosi quirinalizia del premier. Con uno sguardo sul Portogallo

Essere puntuali è l’imperativo. Stupire, se possibile, l’ambizione. Di certo per ora c’è la data dell’annuncio: il 22 dicembre prossimo, nel corso della conferenza stampa di fine anno, Mario Draghi annuncerà il raggiungimento dei 51 obiettivi fissati nel Pnrr, e dunque l’invio del dossier a Bruxelles. Atto, questo, che secondo gli uffici della Commissione europea potrebbe accadere tra Natale e Capodanno. E che però a Palazzo Chigi, e qui sta il senso dell’ambizione, vorrebbero anticipare, provvedendo già nei prossimi giorni. Passaggio decisivo, in ogni caso, per fare sì che l’Italia possa avere fin d’ora la certezza di ricevere dalla Commissione europea, nel giro di due o tre mesi, la prima tranche ordinaria dei fondi del Recovery.