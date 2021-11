L'allarme di Banca d'Italia sul Pnrr è un avvertimento anche per Draghi

I benefici, quelli li vedono tutti. Il “rischio che il Pnrr inneschi un’illusione finanziaria”, invece, un aumento scriteriato della spesa improduttiva, è toccato segnalarlo a Fabrizio Balassone, dirigente di Banca d’Italia. Ed è stato un avvertimento quantomai significativo nelle ore in cui il sabba di partiti e sindacati intorno alla manovra, con richieste di aumentare bonus e spesa pensionistica, si fa sempre più indemoniato. Eccolo, dunque, l’inganno in cui l’Italia rischia di cadere. “Crede che siccome l’onere medio del debito è inferiore al tasso di crescita, allora qualunque spesa in disavanzo sia conveniente e qualunque livello del debito sia sostenibile”. È questa “l’illusione finanziaria”. Balassone, capo del servizio Struttura economica di Banca d’Italia, l’ha descritta, come si fa con uno spauracchio da esorcizzare, durante un convegno sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) organizzato due giorni fa dalla Confindustria.

