Cambia il superbonus. Ma più che aumentare i controlli occorre cambiare gli incentivi

“Vi racconto una storia che riguarda il Biafra…”. L’ha presa alla larga, Mario Draghi, per spiegare le ragioni delle modifiche al Superbonus sull’edilizia. Durante la cabina di regia, che è servita a limare il testo della legge di Bilancio che venerdì arriverà in Parlamento, erano emerse delle obiezioni alle nuove misure introdotte dal governo, come dei listini e prezziari di riferimento, per evitare che le fatture vengano gonfiate dall’incentivo monstre del 110 per cento. Le obiezioni si riferivano al fatto che gli eccessivi controlli possano appesantire troppo la misura rendendola meno efficace. Che c’entra il Biafra? Draghi ha citato l’esempio di un notevole stanziamento di aiuti per il Biafra, una regione della Nigeria martoriata dalla guerra civile. Erano gli anni Settanta, e solo in seguito si scoprì che era finito per la gran parte in corruzione. “E quindi da allora per molti decenni parlare di aiuti allo sviluppo è diventato impossibile”.

