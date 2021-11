La sintesi sulla manovra definirà il futuro del governo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Oggi potremmo essere di fronte all’intoppo finale e alla fine del sogno di un governo capace di avviare l’Italia verso la realizzazione del piano di ripresa, oppure potrebbe emergere la capacità di trasformare questa composita maggioranza in qualcosa di diverso, in uno schieramento tenuto assieme anche da un qualche tipo di obiettivi politici e, si spera, anche da qualche idea innovativa. Lo vedremo con quella che è una sostanziale riscrittura della manovra economica, della legge di bilancio per il 2022. Il testo era passato già in Consiglio dei ministri, ma con una falsa partenza. E parlare di testo è già eccessivo, perché in Parlamento non è arrivato nulla di stampato. Ora si torna a Palazzo Chigi, con la necessità di stringere su temi fiscali, sulla revisione del reddito di cittadinanza, sui modi con cui si intende sostenere consumi e investimenti. Non è possibile chiudere la partita senza sintesi politica. C’è Mario Draghi e non il ministro Daniele Franco, impegnato all’Ecofin, ma è logico che sia il presidente del consiglio, in questa fase, a dover guidare le danze.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Domani saranno in piazza i lavoratori delle acciaierie. Vogliono capire che succederà alle loro aziende tra obiettivi dichiarati di cambiamento delle fonti energetiche (quella che si chiama decarbonizzazione) e necessità di far fronte a una fortissima domanda di mercato. Urge che il governo riprenda l’iniziativa (vedi sopra).

Fatto #2

Attrezziamoci per la quarta ondata, ormai è in corso, e, cosa che fa anche un po’ rabbia, arriva mentre si affievolisce la propensione a vaccinarsi. È davvero un fatto preoccupante, perché la terza dose si sta mostrando sempre più un passaggio necessario per completare la copertura e affrontare quello che, solo a condizione di creare una sufficiente immunizzazione nella popolazione, potrebbe essere l’ultimo inverno della pandemia. Si parte, purtroppo, da qui.

Fatto #3

I cinesi costruiscono portaerei della massima capacità in circolazione.

Oggi in pillole