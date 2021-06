Non è un paese d'acciaio

C’era lo stato ed è finito in bancarotta, sono scesi in campo i grandi siderurgici privati, i Lucchini, i Riva, e per motivi diversi hanno alzato bandiera bianca, sono arrivati i tedeschi della ThyssenKrupp, i russi, gli algerini, gli indiani e non è andata bene nemmeno a loro. È una vera maledizione: l’Italia non è fatta d’acciaio, ma nemmeno per l’acciaio? Calma e gesso. Per quasi cent’anni il paese è stato una potenza siderurgica, ancor oggi ha un peso non indifferente sul mercato mondiale. Dunque il male s’annida nella mano pubblica, nelle produzioni più inquinanti, nel Mezzogiorno? È impossibile capire che cosa stia accadendo, difficile interpretare una sentenza che non condanna solo i Riva, ma dà la stura al ribollire di pregiudizi e luoghi comuni, ancor più arduo cercare di indovinare che cosa ne sarà dell’ormai ex Ilva e cosa accadrà all’industria manifatturiera italiana senza il grande polo tarantino. Certo, c’è il turismo, ma anche se fosse possibile assorbire in alberghi, locande, b&b e ristoranti l’occupazione perduta, ci vorranno anni, decenni, per bonificare l’area; Bagnoli, dove l’acciaieria è stata dismessa nel 1992, resta una landa desolata.

