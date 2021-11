Draghi corre, ma solo al “76 per cento”

Tra settembre e ottobre, i provvedimenti "smaltiti" sono stati 199 su 261, si legge in una nota del governo. Che voleva forse rivendicare la gran mole di lavoro fin qui svolto, ma finisce in realtà col denunciare un certo ritardo

La stranezza, più che nei numeri, sta nella scelta comunicativa. Nel fatto, cioè, che proprio col comunicato con cui Palazzo Chigi intende rivendicare la gran mole di lavoro svolto si finisca in realtà col denunciare un certo ritardo, una certa inadempienza. “Sono 549 i provvedimenti ‘smaltiti’ dal governo Draghi dalla data del suo insediamento fino al 31 ottobre 2021”, si legge in una nota ufficiale che ripropone la relazione tenuta dal sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, durante il Cdm di oggi. “Il periodo bimestre settembre-ottobre è stato contrassegnato da una straordinaria performance con un complesso dei provvedimenti ‘smaltiti’ che ha raggiunto quota 199”. Tanta roba, non c’è dubbio. Solo che poi il rapporto prosegue così: “Il risultato di 199 provvedimenti è pari al 76,2 per cento dell’ambizioso obiettivo di 261 provvedimenti complessivamente assegnati alle amministrazioni per il bimestre considerato”.