Bankitalia, Mes e Bce. Gli sbotti del governo e il deficit di credibilità della destra

Fazzolari contro la Banca d'Italia, Giorgetti contro il Mes, Crosetto e Salvini conrto la Bce. In pochi giorni tre attacchi mostrano perché una personalità come Fabio Panetta abbia evitato di fare il ministro dell'Economia di Giorgia Meloni

Non è una notizia che Giorgia Meloni, dopo la vittoria elettorale, abbia a lungo “corteggiato” Fabio Panetta proponendogli di diventare ministro dell’Economia. Se il membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea avesse accettato quell’offerta si sarebbe trovato a vivere un mese di dicembre estremamente imbarazzante. Nel pieno della discussione della legge di Bilancio, avrebbe ad esempio sentito Giovanbattista Fazzolari – non un passante, ma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio – attaccare la Banca d’Italia, di cui Panetta era direttore generale fino a poco tempo fa, per le critiche alla manovra su contanti e Pos dicendo che “Bankitalia è partecipata da banche private” e pertanto si esprime a favore della “moneta privata del circuito bancario”. A seguire, dopo l’uscita avventata di Fazzolari, Panetta avrebbe assistito al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, braccio destro della premier Meloni, che richiama all’ordine la Banca d’Italia dicendo che deve “rappresentare a pieno l’interesse nazionale” e i suoi vertici devono “estraniarsi dall’appartenenza politica”. In pratica, un’accusa di essere politicizzata o un invito ad allinearsi al governo o entrambe le cose.