Partita con Panetta, arrivata a Leo. Ecco perché Meloni è costretta a riaprire il casting per il Mef

Speravano nell'ex dirigente di Banca d'Italia, uomo di Draghi alla Bce. Ora in FdI dicono: "Ma anche Maurizio, ex assessore di Alemanno, non sarebbe male". La leader della destra chiede consigli a Palazzo Chigi, sonda Giorgetti e medita lo sgarbo a Salvini. L'ipotesi di Signorini

A qualcuno pare quasi una prudenza preventiva, uno zelo non richiesto che sa un po’ di imbarazzo. “Ma guardate che uno come Maurizio Leo avrebbe tutti i titoli per fare il ministro dell’Economia”. Giovanbattista Fazzolari lo va ripetendo da giorni, ormai. Lo dice ai giornalisti curiosi, lo spiega a manager ansiosi di sapere. E non che si abbia qualcosa contro il buon Leo, giurista stimato, uomo di una certa esperienza istituzionale e accademica. Il punto è che nel rattrappirsi delle aspettative, in quel negare risolutamente grandi speranze, grandi velleità, a lungo coltivate, c’è un po’ il senso di un mezzo fallimento. E non sorprende che ci sia chi, nella Lega, non perda l’occasione di infierire. “Perché se partiamo con Fabio Panetta, e arriviamo a Leo, insomma, non è un gran partire”. E forse lo sa anche Giorgia Meloni. La quale infatti va cercando alternative, un po’ col fiato corto.