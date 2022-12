Meloni nell'angolo del Mes

Avrebbe potuto approvare subito la ratifica del nuovo trattato del Mes, come gesto politico unilaterale per dimostrare all’Europa che il suo governo non ha nulla a che vedere con il sovranismo antieuropeista. D’altronde l’Italia è l’unico paese insieme alla Germania a non aver ratificato il nuovo Mes, e il Parlamento tedesco l’aveva già votato ma pendeva un ricorso costituzionale, quindi prima o poi sarebbe arrivato il momento di decidere. Si trattava di anticipare i tempi per non finire nell’angolo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE