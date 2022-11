Sul Mes il governo dei "patrioti" si nasconde dietro i giudici di Karlsruhe

Sul Mes la linea del governo italiano è che “c’è un giudice a Karlsruhe”. La differenza, rispetto alla storia del mugnaio in causa con il re di Prussia non è solo che il giudice lo cercava a Berlino, ma che il governo italiano, al contrario del mugnaio, non è parte in causa. Insomma, è quasi surreale che un governo di “patrioti” e “sovranisti” per far deliberare il suo Parlamento “sovrano” sulla ratifica di un trattato decida di aspettare cosa fa la Germania. Anni di retorica sull’interesse nazionale, sull’essere protagonisti in Europa e sul non dover essere più al traino di Berlino gettati al macero in una conferenza stampa. È bastata venerdì una domanda di un giornalista, Andrea Pira di Milano Finanza, sui tempi di ratifica del nuovo trattato del Mes per mostrare tutto l’imbarazzo e l’inconsistenza della posizione di Giorgia Meloni e di Giancarlo Giorgetti.

