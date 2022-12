Giorgetti fa l'antieuropeista sul Mes, ma ora il governo è solo in Ue

Il ministro dell'Economia, costretto a dire una parola di chiarezza sulla ratifica del Fondo salva stati, cincischia mettendo in fila una serie di strambezze. Ma a promuovere il varo del trattato deve essere proprio lui. Che prende tempo, anche se quel tempo lo compra con parole imbarazzanti

All’improvviso, il 2018: riecco la guerra “all’Europa degli aguzzini”, quel “banale comitato di affari di usurai” (cit. Meloni). O forse no, forse solo un po’. Quel poco che basta per guadagnare tempo, anche se quel tempo lo si compra con l’imbarazzo. Perché le parole con cui Giancarlo Giorgetti boccia il Mes sono soprattutto questo: un condensato di insensatezze che, a prenderle per quel che appaiono, viene da dire: “Claudio Borghi, esci da questo corpo!”.