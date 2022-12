Il ministro del vorrei ma non Pos. Tutto l'imbarazzo di Giorgetti nel difendere la manovra di Giorgetti

Pnrr, contante e Superbonus. Così il capo del Mef critica la legge di Bilancio, ma anche la elogia. "Non adnate nei ristoranti che non vi fanno pagare col bancomat", dice, dopo aver alzato il limite sui pagamenti elettronici. Ignavo e furbacchione, sempre apparentemente più virtuoso delle grossolanità che le contingenze lo costringono a commettere. Le tensioni con Bruxelles e il richiamo della Corte dei Conti

Prima o poi bisognerà coniare il sostantivo: “giorgettismo”. Verrà esportato, perfino: tipo felliniesque, basterà evocarlo e tutti capiranno. Quella pratica di apparire estremamente acuto nel difendere scelte scriteriate, la prudenza nei modi esibiti a tutela della bizzarria delle azioni compiute, essere immune a se stesso, confutarsi nell’istante stesso in cui si riafferma la propria coerenza. Forse sta qui, in questa estrema versione della furbizia italica, l’ineffabile capacità di Giancarlo Giorgetti di ergersi al di sopra delle sue mancanze. Altrimenti come spiegare il fatto che, nel presentare la legge di Bilancio che aumenta il limite di esenzione per il pagamento col Pos, il ministro dell’Economia riesca a lanciare un appello a boicottare gli esercenti che non usano il Pos? E’ successo davvero. Ieri, a Montecitorio. E in quella scena ha preso sostanza tutto l’imbarazzo di Giorgetti a dover difendere le scelte del ministro dell’Economia.