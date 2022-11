La battaglia di Meloni contro il Pos va in una direzione precisa: l'evasione

Il punto in fondo è tutto lì: capire con chiarezza qual è la libertà che si sta scegliendo di difendere. L’incredibile, surreale e ridicola demonizzazione del Pos (dall’inglese Point of sale, letteralmente “punto di vendita”) messa in campo dal governo Meloni può essere messa a fuoco attraverso due diverse chiavi di lettura. La prima, quella più semplice, la si ricava unendo i puntini. Metti insieme la politica dei condoni (d’altronde è noto che pagare le tasse in orario e pagare le cartelle al momento giusto sono prassi da sfigati di sinistra). Metti insieme la promessa di alzare il tetto del contante (d’altronde chi è chre non gira con più di 6 mila euo nelle mutande?). Metti insieme il fenomeno dei falsi minimi alimentato dalle flat tax sulle partite Iva (leggersi per credere i report di Bankitalia). Unisci a questi puntini la scelta di eliminare le multe per gli esercenti che scelgono di non usare il Pos per importi sotto i 60 euro (per la gioia dei tassisti romani che finalmente possono tornare a dichiarare le corse che vogliono per arrivare a Fiumicino).

