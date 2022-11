Rileggere i 45 giorni di Truss e scoprire i vizi del rapporto tra mercati e poteri politici

Molti hanno osservato i quarantacinque giorni di governo di Liz Truss e Kwasi Kwarteng a Downing Street come una semplice storia di insuccesso, e insuccesso radicale, definitivo. Truss, con il suo consigliori e Cancelliere dello Scacchiere, sono due ultraliberisti, diciamo così per semplificare. Hanno sferrato un colpo colossale, dopo avere preso il potere nel partito Tory con una campagna antifiscale e pro crescita, tagliando ferocemente tasse e regole e contributi sociali per tutti, senza riguardo per la progressività delle imposte, contando su un potente ulteriore indebitamento pubblico, emarginando le autorità di controllo indipendenti, e il risultato è stato la caduta della sterlina, la crisi dei fondi pensione, un incremento bestiale dei tassi di interesse, e alla fine la loro fuga precipitosa e il ritiro del piano detto “mini budget” e l’arrivo al potere di Rishi Sunak, che la pensava all’opposto e ora alza le tasse di buon grado. Contro di loro sono insorti gli indici di mercato spinti dai bond traders, carichi di sfiducia sull’indebitamento e le soluzioni pro crescita, e tutta la comunità internazionale dei guru liberal e conservatori, coordinata e nutrita di argomenti urticanti dalla stampa finanziaria e dalla City di Londra, senza distinzioni, con inusuali pronunciamenti molto espliciti del Fondo Monetario e della Federal Reserve americana. Hanno perso, sono stati pazzi, capitolo chiuso. Eppure.

