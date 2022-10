Dagli extraprofitti agli extrasussidi: ora le utility energetiche hanno bisogno di aiuti

Dopo le nuove tasse, diverse aziende sono in affanno: in ballo ci sarebbero circa 20-25 miliardi di euro. Con rischi per gli approvigionamenti, ma anche per il sistema bancario

Dopo mesi di tensione sui mercati dell’energia, i nodi stanno cominciando a venire al pettine. Diverse utility avrebbero chiesto, attraverso gli istituti di credito, la garanzia Sace introdotta col decreto Sostegni ter per aiutare gli operatori a reggere i crescenti oneri finanziari. In ballo ci sarebbero richieste per circa 20-25 miliardi di euro, di cui 16 miliardi per la sola Enel. Il problema nasce dalla natura stessa del business di questi soggetti: per operare sulle piattaforme attraverso le quali vengono scambiate le commodity energetiche, esse devono versare dei margini a garanzia delle relative posizioni. L’aumento incontrollato dei prezzi ne ha fatto esplodere il costo mettendo in seria difficoltà i trader e i venditori.