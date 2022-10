Il costo del gas passa dai privati, non dalle scelte dell'Unione europea

L'accordo raggiunto dal Consiglio europeo non avrà alcun impatto sui mercati. Molto più efficaci per consolidare la riduzione dei prezzi potranno essere invece le azioni su domanda e offerta

Della giornata del 20 ottobre meritano evidenziare due fatti: Da un lato, il sostenuto accordo raggiunto nel Consiglio europeo di Bruxelles su energia ed economia. Dall’altro, forse ancor più importante, l’ulteriore calo dei prezzi del gas sulla nostra piattaforma negoziale (Psv) calati ieri del 17,6 per cento a 58,8 euro/MWh contro la punta di 315,7euro/MWh della fine dello scorso agosto. Un crollo quindi dell’81 per cento che prefigura alle prossime scadenze una riduzione delle bollette energetiche (gas ed elettricità) dopo continui aumenti. Invocare nuovi interventi a favore dei consumatori, dopo i 280 miliardi di euro stanziati a livello europeo e i 62 a debito dell’Italia appare inopportuno. Quanto al merito dell’accordo non sono state adottate misure concrete in grado di incidere nel breve termine sui mercati energetici. Il Consiglio ha infatti invitato “Consiglio e Commissione a presentare con urgenza decisioni concrete”. Un’urgenza che si va predicando da molti mesi.