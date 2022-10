Tra tensioni e promesse il vertice Ue raggiunge un accordo (minimo) sull'energia

Bruxelles. I capi di stato e di governo dell'Unione europea questa notte hanno raggiunto un accordo minimo sulle potenziali misure per fronteggiare l'emergenza dei prezzi dell'energia. L'obiettivo è “far abbassare i prezzi, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e continuare a lavorare per ridurre la domanda”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine del vertice dei capi di stato e di governo. Secondo Michel, ci saranno anche “misure per proteggere il mercato interno”. Malgrado forti tensioni tra i ventisette sul “price cap” per il gas e la solidarietà finanziaria, il compromesso raggiunto permette di evitare una rottura che avrebbe portato a una vittoria politica per Vladimir Putin.

