L'Europa può uscire dalla trappola del gas solo con un price cap

In un articolo del 15 luglio su questo giornale ho sostenuto che la spinta inflazionistica che ha colpito quasi tutti i paesi avanzati era precedente alla guerra in Ucraina e aveva cause che non c’entravano nulla con la guerra. Tuttavia il folle salto del prezzo del gas fino a oltre 290 a megawattora ha molto a che fare con la guerra. Ed è indispensabile trovare una via d’uscita, perché questo prezzo non è assolutamente sostenibile. Se non scende rapidamente sarà difficile evitare un micidiale mix di inflazione e recessione in Europa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE