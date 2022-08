L'Italia di Draghi? È in sicurezza. Parla il ministro Cingolani

L’unico sovranismo buono è quello dell’indipendenza energetica. Rischio embargo? Il paese è forte. Cinque regole per non consegnare l’Italia alla “agenda Tafazzi”. Niente ecologismo ideologico e basta Nimby. Intervista al ministro della Transizione ecologica

E’ in moto, Roberto Cingolani, e la conversazione viene e va. Ministro, sta scappando? “No, prendo aria”. Si prepara al dopo? “Mi preparo all’estate”. E dopo l’estate? “Mi preparo al dopo estate”. E dopo l’estate? “Scusi, c’è una galleria”. Clic. Riproviamo. Ministro, si è messo in fuga? “Ci sono”. Cosa c’è per Cingolani dopo l’estate? “C’è il dopo estate”. Ministro, divaga? “Come tutti i ministri che avevano un lavoro importante prima di andare al governo sono diligentemente in cerca di opportunità. In Italia funziona così: fai un lavoro importante, vai al governo a servire il tuo paese, finisce il governo e devi giustamente occuparti anche della tua vita. Me ne sto occupando”. Si sta occupando anche della vostra eredità? “Oddio, quale?”. Quella del vostro governo. “Certo”. Ne parliamo? “D’accordo, proviamo”.