Corre sull'A4 la ripresa dell'Italia dopo gli anni della pandemia

L’autostrada del Sole ha un suo storytelling che la scolpisce come protagonista indiscussa dell’Italia degli anni del boom. Il Mulino le ha dedicato alla fine degli anni '90 un volumetto della prestigiosa serie sull’Identità italiana curata nientemeno che da Ernesto Galli della Loggia e successivamente nel 2014 la Rai ha ideato persino una mini-serie tv (“La strada dritta”) con Ennio Fantastichini. La A4 che collega tutto il nord da Torino a Trieste invece non ha avuto analoghi riconoscimenti, è rimasta figlia di un Dio minore. Eppure ha almeno in parte una maggiore anzianità di servizio (il primo tratto che collegava Milano e Bergamo è del 1927, la prima pietra dell’Autosole è del 1956) e soprattutto assolve nei flussi dell’economia nazionale a un ruolo chiave, è l’autostrada che fa correre il pil. Cinquecentotrenta chilometri che attraversano quattro regioni e 15 province fortemente antropizzate e con una concentrazione di attività produttive che ammette pochi rivali in Europa. “E’ come un fiume che riceve l’apporto di diversi affluenti” commenta Bruno Chiari, direttore generale della A4 Holding, controllata dal colosso autostradale spagnolo Abertis che a sua volta ha in Atlantia il principale azionista assieme all’Acs di Florentino Perez. A4 Holding gestisce la sola tratta Brescia-Padova, i 150 km. della Serenissima e infatti nonostante l’autostrada del pil appaia come un continuum la sua gestione è divisa in cinque: da Torino a Milano c’è il gruppo Gavio, da Milano a Brescia Autostrade per l’Italia, da Brescia a Padova gli spagnoli di Abertis, e poi Cav e Autovie Venete. Nella storia societaria azionisti pubblici e privati si sono avvicendati più volte ma si può dire che alla fine ha avuto buon gioco la continuità manageriale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE