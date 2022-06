I russi hanno la superiorità in Donbas per il dominio sui binari. Himars per levarglielo

La logistica russa era un disastro, ma per il trasporto su rotaia sono uno degli eserciti migliori del mondo (e sono pericolosi per Kyiv)

L’ultima arma chiesta da Kyiv agli americani, il lanciarazzi Himars, serviva a interrompere il flusso di cannoni e munizioni che passano attraverso le ferrovie (prima russe e poi ucraine) e hanno permesso alle truppe di Mosca di ottenere una superiorità sul campo che, nella pratica, significa tra i dieci e i venti pezzi di artiglieria russa ogni pezzo di artiglieria ucraina. L’esercito russo è considerato uno dei migliori al mondo per la logistica su rotaia e il controllo delle ferrovie è una parte fondamentale della spiegazione della sua avanzata in Donbas: la superiorità numerica delle armi di Mosca non è una novità ma, nella prima fase della guerra, era vera solo in teoria perché i russi non riuscivano a trasportarle e a rifornirle di carburante e munizioni, adesso sì e gli analisti militari hanno notato che le loro linee di attacco nell’est seguono le rotte dei binari.