Chi ha paura del capitalismo verde

I populisti di destra e di sinistra si scatenano contro l’impegno ambientalista dei “nuovi Soros”: Mark Carney, ex governatore della Banca d'Inghilterra, Jamie Dimon, ad di JP Morgan, e soprattutto Larry Fink di BlackRock. Ma senza di loro, la decarbonizzazione non ha speranza

Nota per i populisti di destra e di sinistra: aggiornate la lista del vostro sdegno. Se in cima all’elenco dei nemici da indicare alle masse figurano ancora George Soros, Bill Gates e le solite anonime “lobby di banchieri e burocrati”, siete stati superati dagli eventi. E’ tempo per voi di prendervela con i nuovi “cattivi”, per esempio con il terzetto che l’Economist ha appena ribattezzato il “Comitato per salvare il pianeta”: Mark Carney, Jamie Dimon e soprattutto Larry Fink.