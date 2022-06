L'insostenibile sostenibilità. Tutti la invocano, in pochi sanno come ottenerla

I lettori che, in un rovente sabato di giugno, fossero sfiorati dal desiderio di leggere queste colonne dovrebbero chiedersi se sono interessanti, ben confezionate, attendibili nell’informazione, coerenti nella loro argomentazione. Ma forse, ancor prima di ogni altra cosa, se sono sostenibili; non le tesi esposte, gli strumenti usati e gli spazi occupati. Sono state scritte su un computer portatile di penultima (o forse anche terzultima) generazione, quindi hanno consumato più energia rispetto ai laptop nuovi di zecca. Una volta stampate, son guai: l’inchiostro, la carta, la fabbrica, roba da seconda rivoluzione industriale. Meglio farle apparire solo su uno schermo, tuttavia anche in questo caso bisogna calcolare il tempo di lettura, la luminosità, il consumo della batteria, l’elaborazione di dati, la banda, la rete e via di questo passo. Vogliamo occuparci del mantra socio-economico-culturale dei nostri tempi e ci chiediamo quanto sia davvero sostenibile la sostenibilità: così la rendiamo ogni minuto meno sostenibile di quanto dovrebbe essere, ammesso che il quanto si possa stabilire una volta per tutte misurandolo con sufficiente certezza. Ecco, siamo finiti in un vicolo cieco e non sappiamo come uscirne. Perché la nuova rivoluzione del capitalismo cominciata in sordina trent’anni fa ed esplosa nel secondo decennio di questo secolo, è anche lei in un circolo reso ancor più vizioso dalla guerra.

