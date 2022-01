Sia lode al capitalismo, motore del mondo. Ma ora dategli un aiuto “spirituale”

Vi è che uno dei più importanti uomini dell’economia mondiale, Larry Fink, fondatore e ceo di Blackrock, colossale società d’investimento americana, in una lettera inviata ai capi delle aziende in cui sono investiti i soldi che gestiscono non ha paura di dire che il capitalismo e i suoi frutti sono cosa buona e giusta. Anzi, che il capitalismo è il motore del mondo, di ciò che di produttivo e creativo vi succede, che apre scenari impensabili anche nei luoghi più remoti grazie alla liquidità a buon mercato, alle opportunità che offre a giovani con idee buone che in altri tempi non sarebbero stati in grado di accedere al credito. Tutte cose che chi vuole può vedere con chiarezza. Ma questa lettera di Fink è una notizia perché siamo in tempi woke in cui dire che un essere vivente che ha le mestruazioni è una femmina (copyright J. K. Rowling) risulta scandaloso.

