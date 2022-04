Aumentare gli stipendi? Meglio puntare sul cuneo fiscale che sulle punizioni

Aiuti alle imprese se aumentano i salari? Le parole del ministro del Lavoro Andrea Orlando di fronte alla platea di Articolo 1 stanno creando uno scontro con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che parla di ricatto: “Che modo è” dice Bonomi “da parte di un ministro? E’ questo il patto che ci proponete? Il vero taglio da fare è quello del cuneo fiscale, questa è equità sociale”. Orlando ribatte tirando in ballo l’inflazione, i sostegni contro il caro energia, la fuga all’estero di lavoratori qualificati. Questioni vere: ma scollegate. Poi aggiunge: “Non mi avventuro nel dire se l’aumento dei salari possa aumentare la produttività o se la produttività debba anticipare i salari”. Perché non si avventura? Non è suo compito capire che la produttività non è una variabile indipendente ma era un handicap di questo paese già prima di pandemia, inflazione, energia e sanzioni? E non vede che coinvolgendo il suo partito, il Pd (che ovviamente si fa coinvolgere), mette nei guai il governo aprendo un ennesimo fronte? L’inflazione, derivante o meno dal caro energia a sua volta prodotto o meno dalla guerra, colpisce i lavoratori ma colpisce a monte le aziende, minacciate anche dalla chiusura dei mercati.

